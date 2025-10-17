C’è un problema con le gemelle Cappa Garlasco la rivelazione dell’avvocato De Rensis

Nella puntata del 16 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, il caso di Garlasco torna al centro del dibattito televisivo con una puntata accesa e ricca di tensione. Dopo aver dedicato ampio spazio alla famiglia Sempio, la trasmissione ha affrontato il tema delle SIT di Giuseppe Spoto, l’ex maresciallo dei carabinieri incaricato di trascrivere le intercettazioni riguardanti l’indagato Andrea Sempio e i suoi genitori. Il focus si è poi spostato su nuove rivelazioni legate alla Procura di Brescia e alle richieste del Gico sui conti bancari delle gemelle Cappa, in un intreccio di elementi che ha riacceso le polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, De Rensis spiazza sulle gemelle Cappa: "Ecco perché non posso parlarne". E s'infiamma: "Sono esterrefatto" - Nella puntata di Ore 14 Sera, scintille tra De Rensis e Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, e poi la 'scoperta' sulle gemelle Cappa da Milo Infante ... Da libero.it

Delitto di Garlasco, Lovati: “Chiara vittima della massoneria bianca. Sempio, Stasi e le gemelle Cappa non c'entrano" - Sugli ultimi sviluppi del caso Garlasco interviene l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. Segnala affaritaliani.it