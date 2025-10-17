C' e? posto per te fa tappa a Palermo la campagna itinerante per favorire l' incontro fra domanda e offerta di lavoro
“C’è Posto per Te”, la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro approda in Sicilia. Saranno due le tappe siciliane dell’intervento di politica attiva del lavoro che porta le occasioni di lavoro direttamente nelle piazze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Complimenti ai fratelli Zancanaro che hanno conquistato il secondo posto all’ultima tappa del campionato MLF Italy Pro League Championship sul lago di Garda aggiudicandosi così il terzo posto al campionato italiano 2025! Avanti tutta e complimenti a tutti i - facebook.com Vai su Facebook
Il tour nazionale “C’è Posto per Te” di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a L’Aquila - Due giorni di workshop, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini, in particolare giovani, donne e disoccupati di lunga durata, al mondo del lavoro Grande successo per la tappa abruzzese ... Da ilgiornale.it
C'è Posto per Te, il tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a L'Aquila - Due giorni di workshop, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini, in particolare giovani, donne e disoccupati di lunga durata, al mondo del lavoro. Secondo iltempo.it
Sviluppo Lavoro Italia: il tour nazionale "C'è Posto per Te" fa tappa a L'Aquila - Due giorni di workshop, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini, in particolare giovani, donne e disoccupati di lunga durata, al mondo del lavoro. Lo riporta borsaitaliana.it