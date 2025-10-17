La notizia sull’infortunio di Christian Pulisic ha finalmente ricevuto un aggiornamento ufficiale, gettando luce sui tempi di recupero e sulle partite che il calciatore sarà costretto a saltare. Gli esami strumentali, tanto attesi dopo il problema fisico riscontrato durante gli impegni con la sua nazionale, hanno fornito un quadro preciso della situazione clinica. Si tratta di una tegola pesante per la squadra, che dovrà fare a meno del suo talento offensivo in un momento cruciale della stagione. La diagnosi, emersa dalla risonanza magnetica, indica una lesione che, seppur classificata come di basso grado, richiede comunque un periodo di stop e una gestione attenta per evitare ricadute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è lesione”. Pulisic, pessima notizia per il Milan. Ecco quante partite salterà