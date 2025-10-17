C' è la Parma Marathon come cambia la viabilità

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della “Parma Marathon” del 19 ottobre 2025 sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità, di seguito sintetizzate.La zona centrale della città sarà interessata dalla partenza della Parma Marathon alle ore 9:00 dal Parco Cittadella e verrà successivamente riaperta al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

c 232 parma marathonC'&#232; la Parma Marathon, come cambia la viabilità - La zona centrale della città sarà interessata dalla partenza: alle ore 9:00 dal Parco Cittadella e verrà successivamente riaperta al traffico in circa due ore, alle ore 11 ... Lo riporta parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Parma Marathon