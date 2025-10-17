C' è + Gusto | la pizza di Paolo De Simone porta il Cilento a Bologna
La pizza come racconto del Cilento e della Dieta Mediterranea. È la missione di Paolo De Simone, pizzaiolo e patron di Modus Milano, tra i protagonisti del festival “C’è + Gusto” 2025, in programma a Bologna dal 17 al 20 ottobre. L'ambasciatore dei sapori del Sud porterà la sua idea di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conto comune per la pizza? Facile come scegliere il gusto! Con le Raccolte Flash dell'App Tinaba basta un link per dividere il conto, invitare gli amici e raccogliere le quote in un attimo. Zero conti da fare. Zero imbarazzi. Solo pizza e condivisione. Provalo - facebook.com Vai su Facebook