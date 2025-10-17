Cdr Citynews | Solidarietà a Sigfrido Ranucci linguaggio d' odio contro i cronisti contribuisce a un clima pesante
Il Cdr dei giornalisti di Citynews (gruppo editoriale di cui fa parte GenovaToday) esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
