Cdp vara interventi per 2,6 miliardi e cambia i vertici delle partecipate

Infrastrutture strategiche, imprese, enti locali e cooperazione al centro del maxi intervento da 2,6 miliardi targato Cassa depositi e prestiti. Il cda del gruppo guidato da Dario Scannapieco andato in scena fuori dagli uffici centrali del gruppo a Roma, con gli organi sociali riuniti a Cagliari, presso la sede della Fondazione di Sardegna - ha disposto una serie di interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito di Pmi e Mid-Cap attive sul mercato nazionale. In linea con gli obiettivi definiti dal piano strategico 2025-2027, il cda ha inoltre deliberato nuove iniziative volte a favorire il supporto agli investimenti in infrastrutture chiave per il Paese, nonché a progetti di realtà aziendali che puntano all'innovazione e all'espansione sui mercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cdp vara interventi per 2,6 miliardi e cambia i vertici delle partecipate

Argomenti simili trattati di recente

La Regione Siciliana vara un pacchetto di interventi per sostenere occupazione e sviluppo nel 2025, dalla stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica ai fondi per la disabilità e le imprese agricole... - facebook.com Vai su Facebook

Cdp vara interventi per 2,6 miliardi e cambia i vertici delle partecipate - investimenti e la trasformazione (con personale e relazioni esterne), è stato nominato ceo di Cdp Equity al posto di Francesco Mele. Si legge su ilgiornale.it

Cdp approva operazioni per oltre 2,6 miliardi: fondi a imprese, infrastrutture e territori - Stanziati oltre 2,6 miliardi di euro per sostenere Pmi, grandi opere, Pubbliche Amministrazioni e cooperazione internazionale ... firstonline.info scrive

Cdp, via a interventi 2,6 miliardi, infrastrutture e pmi (2) - "il Consiglio ha disposto interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito di Pmi e mid- Secondo ansa.it