Cdm approva Manovra da 18,7 miliardi Meloni | Seria ed equilibrata priorità a famiglie lavoro e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio. Il contributo del settore bancario-assicurativo vale 11 miliardi in tre anni. Taglio dell’Irpef per i redditi medi, bonus alle mamme lavoratrici, detassazione degli aumenti contrattuali. Le opposizioni parlano di “manovrina”, Confindustria apprezza, sindacati in attesa di emendamenti. Il vertice di maggioranza scioglie il nodo sulle banche. Via libera in CdM all’indomani del vertice di maggioranza che ha chiuso la partita sul contributo di banche e assicurazioni: 11 miliardi nel triennio 2026-2028. “Non è una manovra punitiva”, ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cdm approva Manovra da 18,7 miliardi, Meloni: “Seria ed equilibrata, priorità a famiglie, lavoro e imprese”

