CdA Juve la rivoluzione è servita | Comolli prende i pieni poteri Scanavino saluta Sorpresa Chiellini | corre per un posto in FIGC mentre Tether entra nel board Tutti i dettagli

CdA Juve, la rivoluzione è servita: quello che c’è da sapere il giorno dopo alla presentazione delle liste di Exor e Tether. Una “rivoluzione” non tecnica, ma che segna l’inizio di una nuova era. La Juventus ha definito il suo nuovo assetto di potere: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Damien Comolli sarà il nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino lascerà il suo incarico, e per Giorgio Chiellini si profila un prestigioso ruolo in Federcalcio, ma non nel CdA del club. A completare il quadro, l’ingresso di un rappresentante del nuovo socio di minoranza, Tether. L’assemblea degli azionisti del 7 novembre ratificherà quella che è una svolta epocale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

