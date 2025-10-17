CdA Juve ecco la nuova era | Exor conferma Ferrero Tether lancia la sfida Make Juventus Great Again Prove di dialogo per rendere il club più forte

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CdA Juve, ecco la nuova era: l’analisi a freddo dopo la presentazione delle liste dei candidati di Exor e Tether. La Juve del futuro prende forma. In vista dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre, sono state presentate le liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando di fatto la fine della fase di gestione dell’emergenza e l’inizio della ricostruzione guidata da Damien Comolli. Ma la vera novità, come riporta Tuttosport, è l’ingresso in scena di un nuovo, potente protagonista: il colosso delle criptovalute Tether. La società, che ha raggiunto l’11,5% delle quote, ha infatti presentato una propria lista di candidati, con l’obiettivo di inserire un suo uomo nel board. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cda juve ecco la nuova era exor conferma ferrero tether lancia la sfida make juventus great again prove di dialogo per rendere il club pi249 forte

© Juventusnews24.com - CdA Juve, ecco la nuova era: Exor conferma Ferrero, Tether lancia la sfida “Make Juventus Great Again”. Prove di dialogo per rendere il club più forte

Approfondisci con queste news

cda juve nuova eraDamien Comolli al Vertice dell’Area Sportiva della Juventus: La Grande Novità nel CdA - Damien Comolli al Vertice dell’Area Sportiva della Juventus: La Grande Novità nel CdA secondo La Stampa. Da tuttojuve.com

cda juve nuova eraRivoluzione nel CdA della Juventus, cambia l’ad e il board: c’è un’esclusione eccellente - La Juventus cambia volto: Maurizio Scanavino lascia la carica di amministratore delegato, Exor propone Damien Comolli come nuovo AD ... Da fanpage.it

cda juve nuova eraCdA Juve, Exor e Tether hanno presentato le liste dei candidati: ci sono Ferrero e Comolli mentre non c’è Scanavino. Tutti i nomi e quello che c’è da sapere - CdA Juve, Exor e Tether hanno presentato le liste dei candidati: tutti i dettagli su quello che sta accadendo Il futuro della Juventus prende forma. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cda Juve Nuova Era