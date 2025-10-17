CdA Juve ecco la nuova era | Exor conferma Ferrero Tether lancia la sfida Make Juventus Great Again Prove di dialogo per rendere il club più forte
CdA Juve, ecco la nuova era: l’analisi a freddo dopo la presentazione delle liste dei candidati di Exor e Tether. La Juve del futuro prende forma. In vista dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre, sono state presentate le liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando di fatto la fine della fase di gestione dell’emergenza e l’inizio della ricostruzione guidata da Damien Comolli. Ma la vera novità, come riporta Tuttosport, è l’ingresso in scena di un nuovo, potente protagonista: il colosso delle criptovalute Tether. La società, che ha raggiunto l’11,5% delle quote, ha infatti presentato una propria lista di candidati, con l’obiettivo di inserire un suo uomo nel board. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
