Caviale carne e alcolici contrabbandati sul furgone | denunciati 3 ucraini
Uggiate Trevano (Como), 17 ottobre 2025 – Sul furgone d iretto in Svizzera, viaggiavano caviale, carne e alcolici non dichiarati. Sono stati scoperti dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini svizzeri, durante un controllo a due furgoni con targhe ucraine, su cui viaggiavano tre uomini, tutti di nazionalità ucraina. In particolare, sono stati trovati 7 chili e mezzo di caviale di storione sprovvisti delle necessarie autorizzazioni Cites, 62 chili di carne, circa 8 litri di alcolici e altre merci non sdoganate. I due furgoni erano entrati poco prima dal valico di Ponte Faloppia, che segna il confine tra Italia e Svizzera a Uggiate Trevano, non presidiato in modo statico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
