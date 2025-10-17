Cavallo muore in strada a Catania traffico in tilt | cos' è emerso dai controlli effettuati sull' animale
Cavallo trovato morto in strada a Catania: sanzioni al proprietario per irregolarità del calesse. In corso accertamenti sulle cause. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Cavallo crolla e muore alla Circonvallazione: traffico paralizzato all’alba Questa mattina in viale Odorico da Pordenone a Catania: un cavallo, agganciato a un calesse artigianale, si è accasciato improvvisamente al suolo ed è morto sul colpo, probabilmente p - facebook.com Vai su Facebook
Muore a 24 anni cadendo da cavallo durante il lavoro: tragedia in un allevamento nel Biellese #biella #incidente #lavoro #26settembre - X Vai su X
Corse clandestine a Catania, un cavallo stroncato sull’asfalto: l’appello del partito animalista - L'appello del Partito Animalista: "Fermate lo sfruttamento". Riporta catania.liveuniversity.it
Catania, il cavallo morto sulla Circonvallazione: indagini ed esposto - Nel specifico, il fatto di ieri – con un cavallo morto d’infarto lungo la Circonvallazione di Catania all’altezza della rotonda di viale Odorico da Pordenone – è finito inevitabilmente sotto la lente ... Secondo livesicilia.it
Il cavallo morto d’infarto in strada a Catania: sullo sfondo l'uso di farmaci dopanti - Il Partito Animalista Italiano ha depositato un esposto in procura rinnovando «l’appello alle istituzioni contro i maltrattamenti» ... Riporta lasicilia.it