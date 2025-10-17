Cavalli maltrattati in struttura abusiva lega animalista presenta denuncia contro il proprietario

La Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) ha sporto denuncia nei confronti di un uomo di 52 anni per il maltrattamento di due cavalli e ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile in caso di processo, sottolineando la necessità di fare piena luce non solo sulle condizioni degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

