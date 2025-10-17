Cauet | La differenza per McTominay rispetto all’anno scorso? il modo in cui oggi gli avversari lo affrontano

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter e Torino. De Bruyne è tra i migliori d’Europa per azioni create. A Napoli ha ricevuto molti complimenti, ma anche qualche critica. Cosa pensa del suo impatto in una piazza così importante come quella napoletana? «Io credo che non debba dimostrare nulla: ha già vinto tutto quello che c’era da vincere. È arrivato a Napoli dopo tanti anni in un contesto completamente diverso, rispetto al calcio di Guardiola in cui era abituato. Ora si trova in un ambiente, in un campionato e in una realtà tattica differenti, e deve adattarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cauet: «La differenza per McTominay rispetto all’anno scorso? il modo in cui oggi gli avversari lo affrontano»

Contenuti che potrebbero interessarti

Cauet: “Roma-Inter sarà un test vero. De Bruyne non deve dimostrare nulla, farà la differenza anche in Serie A” - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter e Torino. Segnala ilnapolionline.com

Cauet: "De Bruyne-Napoli, faccio una previsione! Vedrete che col passare del tempo..." - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio e su CalcioNapoli24 TV, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter e Torino. Secondo msn.com