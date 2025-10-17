Cattedrale definiti i tempi della riapertura

Si ridefinisce il calendario dei lavori a cui, da settembre 2022, è sottoposta la Cattedrale di Montepulciano, con conseguente chiusura al pubblico. Come dichiara don Azelio Mariani, presidente del Capitolo di Santa Maria Assunta, "la speranza è riaprire nel corso della Quaresima e poter celebrare le liturgie pasquali 2026 nella Cattedrale rinnovata". Sfuma definitivamente la possibilità di terminare entro l’anno gli interventi, per riaprire prima della fine del Giubileo. Sui tempi del complesso cantiere ha influito anche la sospensione estiva dei lavori, "legata in gran parte – fa notare Don Mariani – alla concessione dell’uso del sagrato per le varie manifestazioni cittadine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

