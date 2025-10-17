Catanzaro-Padova ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi cercano la loro prima vittoria davanti ai loro tifosi, mentre i veneti puntano al loro primo colpo in trasferta. Catanzaro-Padova si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi non sono guariti dalla pareggite che li affligge da inizio campionato. Sono sei su sette partite quelli collezionati dalla squadra di Aquilani, che però è chiamata a svoltare per confermarsi in zona playoff, come accaduto nelle due precedenti stagioni in cadetteria, e non dover lottare per la retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

catanzaro padova ottava giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Padova, ottava giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scopri altri approfondimenti

catanzaro padova ottava giornataCatanzaro, Galipò al Ceravolo per arbitrare la sfida contro il Padova - ROMA Sono stati resi noti gli arbitri dell’ottava giornata del campionato di serie B. corrieredellacalabria.it scrive

catanzaro padova ottava giornataCatanzaro, si torna in campo: scatta la prevendita per il match contro il Padova - “La società US Catanzaro 1929 comunica che è attiva la prevendita per l’incontro US CATANZARO – PADOVA, in programma alle ore 19:30 di domenica 19/10/2025, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Catanzaro Padova Ottava Giornata