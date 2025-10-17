Catania tagli record alla scuola | 19 istituti chiusi e oltre 110 cattedre in meno L’allarme della Cgil
Un ridimensionamento senza precedenti. Con il piano di dimensionamento triennale, le scuole di Catania e provincia hanno subito una riduzione drastica: tra il 2023 e il 2025 sono stati soppressi ben 19 istituti scolastici, un numero nettamente superiore rispetto a quello registrato in altre province siciliane. Un dato particolarmente grave se si considera che Catania detiene ancora il triste primato del 25% di dispersione scolastica, una delle percentuali più alte in Italia. La denuncia dei sindacati. La Cgil e la Flc Cgil di Catania (ex Cgil Scuola), attraverso i segretari generali Carmelo De Caudo (nella foto d'apertura) e Cettina Brunetto, hanno espresso una forte preoccupazione: "Nonostante le istituzioni locali abbiano potuto contare su importanti risorse del PNRR per migliorare strutture e metodi didattici – con aule immersive e nuove academy – nella realtà quotidiana ci troviamo ancora a fare i conti con classi sovraffollate e con gravi difficoltà logistiche per i bambini che, dopo la chiusura della loro scuola, sono costretti a lunghi spostamenti per frequentare le lezioni.
