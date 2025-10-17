Catania droga e munizioni sul tetto di uno stabile al Villaggio Zia Lisa | maxi sequestro della Polizia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro droga e armi in tutta la città. Proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato in tutta Catania, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, con l’obiettivo di contrastare il traffico di stupefacenti e individuare nascondigli di armi clandestine pronte all’uso per attività criminali. Solo pochi giorni fa, gli agenti avevano scoperto un revolver e un fucile con matricola abrasa, insieme alle relative munizioni, nascosti in un’intercapedine di uno stabile del quartiere Librino. Il blitz nel quartiere Villaggio Zia Lisa. Durante l’ultimo servizio di pattugliamento, la squadra cinofili della Questura di Catania ha concentrato le ricerche nel quartiere Villaggio Zia Lisa, una delle aree considerate più sensibili perché già in passato teatro di episodi di spaccio e sequestri di droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
