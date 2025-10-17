Catania controlli straordinari tra San Berillo e il Faro Biscari | trovata droga e armi

Operazione coordinata nel centro storico. La Polizia di Stato ha condotto un'intensa attività di controllo nel centro storico di Catania, da San Berillo al Faro Biscari, seguendo le disposizioni dell'ordinanza del Questore. L'operazione ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell'ordine: il Commissariato "Centrale", la squadra cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale, il Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", la Polizia Stradale, il X Reparto Mobile, il Corpo Forestale Regionale, gli ispettori dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli agenti della Polizia Locale nei settori annona e viabilità.

