Catania aggredisce il marito a calci e pugni poi tenta di strangolarlo | arrestata 53enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei militari grazie alla segnalazione della vittima. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza di genere, continua il suo costante impegno nella tutela delle vittime di maltrattamenti familiari. L’ultimo episodio si è verificato grazie alla pronta segnalazione di un 72enne, che ha richiesto aiuto temendo per la propria incolumità. I militari del Nucleo Radiomobile sono così intervenuti in tempi rapidi, arrestando in flagranza la moglie 53enne, di origini straniere, accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, aggredisce il marito a calci e pugni, poi tenta di strangolarlo: arrestata 53enne

