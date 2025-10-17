Catania aereo perde quota in decollo | Inconveniente grave
Un aereo, senza passeggeri, ha sfiorato l'acqua subito dopo il decollo da Catania, per poi riprendere quota e continuare il volo. E' successo lo scorso 20 settembre, secondo quanto riporta un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). "Alle 21.57’ UTC, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, sull’aeromobile Airbus A320 marche di registrazione CN-NML della compagnia Air Arabia, diretto a Queen Alia International Airport (Giordania), si attivava un messaggio GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up. Ciò avveniva mentre l’aeromobile si avvicinava alla superficie del mare, fino a ridotta distanza dalla stessa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
MERCATINI DI NATALE A SOFIA Volo diretto a/r da Catania soggiorno in hotel 3* con pernottamento e prima colazione inclusi a soli 289€ a persona! Per prenotare versa un acconto del 50% , il saldo 30 gg. prima della partenza : 19-22/12/2025 a - facebook.com Vai su Facebook
"Grave inconveniente": aereo sfiora il mare, cosa è successo a Catania - Una veloce perdita di quota dopo il decollo di un aereo di Air Arabia fino ad arrivare a circa 60 metri dalla superficie del mare: sfiorato l'incidente sulle acque del Golfo di Catania ... Scrive msn.com
Un aereo Air Arabia sfiora il mare a Catania a quasi 500 km/h: l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo apre un'indagine - Il velivolo ha perso quota rapidamente subito dopo il decollo, portandosi a una distanza di appena 60,9 metri dalla superficie marina della Playa ... Secondo lasicilia.it
Un aereo ha sfiorato il mare dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, aperta un’inchiesta - Aereo Air Arabia perde quota dopo il decollo da Catania, sfiorando il mare. Si legge su blitzquotidiano.it