Un aereo, senza passeggeri, ha sfiorato l'acqua subito dopo il decollo da Catania, per poi riprendere quota e continuare il volo. E' successo lo scorso 20 settembre, secondo quanto riporta un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). "Alle 21.57’ UTC, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, sull’aeromobile Airbus A320 marche di registrazione CN-NML della compagnia Air Arabia, diretto a Queen Alia International Airport (Giordania), si attivava un messaggio GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up. Ciò avveniva mentre l’aeromobile si avvicinava alla superficie del mare, fino a ridotta distanza dalla stessa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Catania, aereo perde quota in decollo: "Inconveniente grave"