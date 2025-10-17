Catania 86enne trovato morto mummificato in casa | nessuno lo vedeva da tre anni
Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata anche ai vicini e ai familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
