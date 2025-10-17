Castiglione del Lago dal 2026 nuove tariffe per l' imposta di soggiorno
Dal 2026 il Comune di Castiglione del Lago applicherà una nuova imposta di soggiorno: si tratta di un modello definito “smart” che mira alla sostenibilità e alla competitività del territorio.Questa nuova formula prevede l'applicazione della tassa soltanto per un massimo di 3 notti invece che di 5. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
