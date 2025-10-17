Castiglion Fiorentino protagonista a Cautamente
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Castiglion Fiorentino è protagonista di “Cautamente”. A “Cautamente”, il Festival della Scienza che si sta svolgendo a Cortona dal 15 al 18 ottobre, anche Castiglion Fiorentino svolge attivamente la sua parte. Tra i numerosi laboratori e attività che animano la manifestazione sono presenti infatti anche quelli curati dagli studenti dell'Istituto “Giovanni da Castiglione”, che con entusiasmo e creatività stanno portando il proprio contributo alla divulgazione scientifica all'interno del festival. Una rappresentanza di studenti del liceo castiglionese, accompagnati dal Preside Sauro Tavarnesi e dall'Assessore all'Istruzione del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini, ha preso parte ad una partita a scacchi “sui generis”, giocata con una scacchiera gigante all'interno dei locali del Centro Congressi Sant'Agostino di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
