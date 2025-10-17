Castelsangiovanni si prepara ad accogliere la nuova stagione del Teatro Verdi
Con la presentazione ufficiale della stagione teatrale 20252026, il Teatro Verdi di Castelsangiovanni si conferma un polo culturale vitale per il territorio, capace di attirare pubblico e innalzare la qualità dell’offerta artistica locale. Dopo un anno di grande fermento e di consolidamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Castelsangiovanni si prepara ad accogliere la nuova stagione del Teatro Verdi - Con la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2025/2026, il Teatro Verdi di Castelsangiovanni si conferma un polo culturale vitale per il territorio, capace di attirare pubblico e innalzare l ... ilpiacenza.it scrive