Castello di Poppi in crisi | brusco calo di ingressi nell' ultimo anno

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brusco calo degli accessi al castello di Poppi. L’allarme è lanciato dal gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che esprime preoccupazioni per il significativo arretramento nelle visite e per la mancanza di una strategia di valorizzazione da parte dell’attuale amministrazione che possa essere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

