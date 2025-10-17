Castello di Poppi in crisi | brusco calo di ingressi nell' ultimo anno
Brusco calo degli accessi al castello di Poppi. L’allarme è lanciato dal gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che esprime preoccupazioni per il significativo arretramento nelle visite e per la mancanza di una strategia di valorizzazione da parte dell’attuale amministrazione che possa essere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
POPPI.19 OTTOBRE ORE 18,30:DOMENICA DOVE? AL CASTELLO PER L MIO MONDO X TUTTI Mostra d'arte a cura di Sara Lovari per l'Associazione di promozione sociale Tutti x Tutti La mostra sarà aperta da domenica 19 ottobre al 2 novembre 2025 Cast - facebook.com Vai su Facebook
Il Castello di Poppi è in tv Protagonista di uno spot - Amato dai registi, torna alla ribalta come location per "La mela non si tocca" Il Castello dei Conti Guidi di Poppi ... Da lanazione.it