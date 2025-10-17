Castellammare operazione antidroga sui Monti Lattari | sei arresti Sequestrati droga e armi

Si è conclusa con un maxi sequestro l’operazione “Continuum Bellum 3”, la campagna annuale di contrasto alla coltivazione di stupefacenti condotta dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. L’attività ha interessato l’area dei Monti Lattari, tra i comuni di Gragnano, Lettere e Casola di Napoli. Il bilancio finale parla di sei soggetti arrestati, due . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Castellammare, operazione antidroga sui Monti Lattari: sei arresti. Sequestrati droga e armi

