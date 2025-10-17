Castelfidardo in arrivo un portiere
Giorni movimentati sia nel mercato giocatori che in panchina. Un mercato sempre aperto in entrata e uscita nel Castelfidardo. Notizia dell’altro ieri l’arrivo dell’esterno Valentino Domenico (foto), 21 anni, con decine di partite in D tra Atletico Ascoli, Casarano e ultima la Vibonese. La società fidardense lo descrive come "un esterno a tutta fascia capace di ricoprire l’intera corsia sinistra con dinamismo e dedizione, garantendo sia spinta offensiva che copertura difensiva". Dopo l’uscita in difesa di Massa, dovrebbero salutare anche altri giocatori, un po’ in tutti i reparti, eccetto l’attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
?Colpo sulla fascia per il Castelfidardo: arriva Valentino!? Nuova freccia per l’out mancino biancoverde! Il Castelfidardo annuncia l’arrivo di Domenico Valentino, esterno classe 2004 cresciuto nel vivaio del Benevento e già protagonista in Serie D con C - facebook.com Vai su Facebook
