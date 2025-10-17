Castel Volturno scoperto nascondiglio nel bosco | sequestrati oltre 3 chili di coca e 400 munizioni

Blitz notturno dei Carabinieri in un’area rurale di Castel Volturno. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga e alla circolazione illegale di armi, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto un nascondiglio occultato tra la vegetazione e parzialmente interrato, usato come deposito per droga e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, scoperto nascondiglio nel bosco: sequestrati oltre 3 chili di coca e 400 munizioni

