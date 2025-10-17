Castel San Giorgio quattro donne ottengono la cittadinanza italiana | Un momento di grande emozione
Mattinata di grande emozione al Comune di Castel San Giorgio, dove, questa mattina, quattro donne residenti da anni nel territorio hanno ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana al termine del previsto iter burocratico. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, del responsabile dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile, il dott. Sergio Oliva e degli assessori Antonia Alfano e Domenico Rescigno. Il primo cittadino Paola Lanzara ha conferito personalmente le cittadinanze e ha ascoltato con commozione la formula solenne pronunciata, di volta in volta, dalle nuove cittadine: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». 🔗 Leggi su Zon.it
