Castel Frentano 1,8 milioni di euro dalla Regione per creare una terrazza sulla Maiella | sarà luogo di socialità ed eventiFOTO
Castel Frentano ottiene un finanziamento di 1.800.000 euro dalla Regione Abruzzo per un progetto di rigenerazione urbana rivolto ai Comuni sotto i 30mila abitanti. Il Comune contribuirà con 300.000 euro.“Prende forma un progetto strategico e innovativo su cui questa amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
