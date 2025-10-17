Castagnate cioccolato mercatini e sagre | cosa fare a Brescia nel weekend

Bresciatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È all'insegna della lentezza, il fine settimana che si prospetta in questa seconda settimana d'ottobre. Un invito a rallentare e a recuperare la dimensione del tempo, a ritrovare antichi mestieri, oggetti, anche sapori. Il primo: quello delle castagne, grandi protagoniste dei prossimi due giorni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

castagnate cioccolato mercatini sagreCastagnate, cioccolato, mercatini e sagre: cosa fare a Brescia nel weekend - È all'insegna della lentezza, il fine settimana che si prospetta in questa seconda settimana d'ottobre. bresciatoday.it scrive

castagnate cioccolato mercatini sagreWeekend 18 e 19 ottobre 2025 a Genova: Rolli Days, Ciocofantasy, castagnate e Paganini - Il weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 si divide tra Rolli Days d'autunno, sagre tipicamente stagionali, itinerari alla scoperta del foliage dell'entroterra, mercatini tipici ed eventi ... Si legge su mentelocale.it

castagnate cioccolato mercatini sagreWeekend 18-19 ottobre in Piemonte: tra sagre, fiere e profumi d’autunno - Dalle castagnate alle fiere del tartufo, dal cioccolato alle feste contadine: ecco gli appuntamenti imperdibili del weekend L’autunno è ormai nel vivo, e il weekend del 18- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castagnate Cioccolato Mercatini Sagre