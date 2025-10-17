Cassonetto da rottamare in via Bernini

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni giorni è stato scaraventato dagli operatori Rap un pericoloso cassonetto palesemente danneggiato, preso chissà dove, e lasciato all'inizio di via Bernini accanto ai cassonetti ''buoni''.  Siamo in attesa di capire quanto tempo ci metteranno per portarlo via, prima che qualcuno si faccia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

