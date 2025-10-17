Cassano Irpino AV | banconote false alla sagra della castagna I Carabinieri sequestrano 650euro contraffatti e denunciano un 41enne
Operazione dei Carabinieri di Montella: scoperto e denunciato un falsario durante la festa.. Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano (NA), già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione. L’uomo aveva tentato di pagare alcuni prodotti alimentari con una banconota da 20 euro risultata palesemente contraffatta. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccarlo e di avviare una perquisizione nei dintorni dell’area della festa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
