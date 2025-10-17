Caso Vildoza la vittima | Non so se tornerò in ambulanza | VIDEO

“Non so se tornerò a lavorare in ambulanza”. È visibilmente scossa Tiziana, volontaria della Croce Rossa dal 2004, autista soccorritore e istruttrice di rianimazione cardiopolmonare, dopo l’aggressione subita la sera del 15 ottobre, pochi metri dal Paladozza, dove la Virtus Bologna aveva appena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Caso Luca Vildoza, parla l’operatrice del 118: la sua versione sull’aggressione - X Vai su X

TRIS DI JACK, news sul caso Vildoza! - facebook.com Vai su Facebook

Caso Vildoza, "Non so se tornerò più su un'ambulanza" - È ancora sotto choc e non sa se tornerà mai su un'ambulanza Tiziana D'Antonio, l'operatrice della Croce Rossa che ha denunciato di essere stata presa per il collo da Luca Vildoza e tirata per i ... Da rainews.it

Caso Vildoza, il comunicato della Virtus Bologna: il giocatore è libero e parte per la trasferta di EuroLega - , avuto riguardo ai fatti occorsi la notte tra il 15 e il 16 ottobre, che hanno coinvolto Luca Vildoza e sua moglie, ... msn.com scrive