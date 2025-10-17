Caso truffa all’Inps sospesa per almeno 4 mesi l’udienza in cui è imputata la ministra Santanchè

È stata sospesa l’udienza preliminare a Milano che vede imputata la ministra Daniela Santanchè e altri quattro, tra cui il compagno Dimitri Kunz e due società del gruppo Visibilia, per la vicenda della truffa aggravata allInps. La sospensione è stata dalla giudice per l’udienza preliminare Tiziana Gueli che ha ‘congelato’ il procedimento per ora almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta (potrebbero passare da 8 mesi a un anno) sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull’inutilizzabilità di alcuni atti. La questione è stata posta dai legali della senatrice FdI, Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, mentre i pm si sono opposti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

