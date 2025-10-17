caso tresartes ritirata la delega a cassani

La sindaca Laura Bonfadini ha revocato la delega dei lavori pubblici all’assessore Roberto Cassani, reo di aver pubblicamente criticato la scelta di come "celebrare" la riapertura del teatro Tresartes. Cassani, che in questi anni aveva seguito i lavori di restauro e di adeguamento tecnologico del teatro, aveva espresso voto contrario in giunta alla concessione alla banda del paese del teatro prima ancora della riapertura, programmata a fine mese con la presenza della compagnia dei Legnanesi. Una decisione che lo stesso ha poi ribadito in alcune dichiarazioni pubbliche. Bonfadini ha così deciso di revocare la delega all’assessore (che era stato assessore anche non il sindaco Zancanaro, ndr) essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra lei e l’assessore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

