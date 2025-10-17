Caso Santanchè-Visibilia rinvio dell’udienza per truffa | il Gup in attesa della Consulta
La data fissata in calendario è per il 20 febbraio 2026, in quella sede i giudici della Corte costituzionale non si saranno espressi sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull'inutilizzabilità di alcuni atti, occorrerà un'altra ulteriore udienza da fissare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/truffa-inps-caso-santanche-giunta-senato-23-settembre-vota-AH9CJ0kC #Santanchè #Parlamento #Senato - facebook.com Vai su Facebook
Da che pulpito la sinistra, nel caso della brava Venezi, si appella alla meritocrazia dopo aver occupato per anni tutti i posti disponibili, usando come unico criterio l’appartenenza al cerchio rosso? - X Vai su X
Caso truffa all’Inps, sospesa per almeno 4 mesi l’udienza in cui è imputata la ministra Santanchè - Sospesa l'udienza preliminare che vede imputata la ministra per truffa aggravata all'Inps. ilfattoquotidiano.it scrive
Caso Santanchè, il nodo sospensione nell’udienza di oggi sulla presunta truffa all’Inps - Dopo oltre tre mesi si torna in aula stamattina per l’udienza preliminare a Milano a carico della ministra Daniela Santanchè, imputata con il compagno Dimitri Kunz, una terza persona e Visibilia ... Da msn.com
Processo Visibilia, procura chiede di sentire Santanchè. Pm: stralciare sue conversazioni - Oggi, 16 settembre, al tribunale di Milano c'è stata una nuova udienza del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, ... Riporta tg24.sky.it