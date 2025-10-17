Caso Santanchè-Visibilia rinvio dell’udienza per truffa | il Gup in attesa della Consulta

Ildifforme.it | 17 ott 2025

La data fissata in calendario è per il 20 febbraio 2026, in quella sede i giudici della Corte costituzionale non si saranno espressi sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevato dal Senato sull'inutilizzabilità di alcuni atti, occorrerà un'altra ulteriore udienza da fissare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso santanch232 visibilia rinvio dell8217udienza per truffa il gup in attesa della consulta

© Ildifforme.it - Caso Santanchè-Visibilia, rinvio dell’udienza per truffa: il Gup in attesa della Consulta

