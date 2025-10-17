Caso Pierina decine di querele ai leoni da tastiera Assurdità messe in rete per influenzare il processo

Lunedì prossimo, 20 ottobre, è in agenda la seconda udienza del processo a Luis Dassilva, unico imputato per il delitto in cui ha perso la vita Pierina Paganelli, la donna di 78 anni assassinata il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Ma il “giallo” esce ancora fuori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

