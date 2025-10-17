Caso Macfrut Fdi | Si sgomberi il campo dal rischio delocalizzazione Dall' auto aziendale al post Facebook rimosso
“E’ opportuno che la Regione sgombri il campo dal rischio che la manifestazione fieristica Macfrut venga delocalizzata, o comunque depotenziata, in favore delle Fiere di Parma o Milano”. A chiederlo è Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, firmatario della interrogazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Due indagati per il caso di Prato, consigliere Fdi si ritira - Sono i due indagati dalla procura di Prato nell'ambito dell'inchiesta sul caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, il 34enne avvocato ed ex capogruppo di ... Segnala ansa.it