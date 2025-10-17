Caso Garlasco Riesame annulla sequestro cellulari e pc di Venditti
Un punto a favore dell'ex procuratore di Pavia ma le indagini continuano sulle agende e sull'intera vicenda L'Identità.
Caso Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro all'ex procuratore Venditti - Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso, presentato dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con cui chiedeva di annullare il se ... Come scrive msn.com
Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... Scrive tg24.sky.it
Caso Garlasco, annullato il sequestro a carico dell'ex pm Mario Venditti - Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato ... milanotoday.it scrive