Caso Garlasco restituiti pc e dispositivi all’ex pm Mario Venditti

Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell’ex pubblico ministero di Pavia, Mario Venditti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex magistrato. Il legale aveva chiesto di revocare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

