Caso Garlasco restituiti pc e dispositivi all’ex pm Mario Venditti
Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell’ex pubblico ministero di Pavia, Mario Venditti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex magistrato. Il legale aveva chiesto di revocare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Caso Garlasco, riesame annulla sequestro a Venditti: restituiti Pc e cellulari - Vanno restituiti i telefoni, i computer portatili e tutti gli altri dispositivi sequestrati tre settimane fa all'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, su disposizione della Procura di Brescia che l ... Lo riporta msn.com
Garlasco, il riesame: «A Venditti non andavano sequestrati pc e telefoni». Cataliotti nuovo avvocato di Sempio al posto di Lovati - Punto a favore della difesa dell'ex procuratore aggiunto di Pavia sul caso della presunta corruzione per scagionare Sempio, ma si attende il secondo pronunciamento per la riconsegna dei dispositivi. Secondo msn.com
Caso Garlasco, il Riesame restituisce cellulare e computer all’ex magistrato Mario Venditti - Il Tribunale ha accolto la richiesta dei legali dell’ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari a favore di Andrea Sempio ... Segnala msn.com