Caso Garlasco restituiti pc e dispositivi all’ex pm Mario Venditti

Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell’ex pubblico ministero di Pavia, Mario Venditti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex magistrato. Il legale aveva chiesto di revocare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

Garlasco: nuovo avvocato per Andrea Sempio È l’avvocato Liborio Cataliotti il nuovo difensore di Andrea Sempio, il giovane indagato per omicidio in concorso nell’ambito del caso Garlasco, che portò alla morte di Chiara Poggi nel 2007. Cataliotti subentr - facebook.com Vai su Facebook

Parla Lovati: «Cacciato dal caso Garlasco, ma non finirò ai giardinetti. Con Corona ho dei progetti» - X Vai su X

Caso Garlasco, riesame annulla sequestro a Venditti: restituiti Pc e cellulari - Vanno restituiti i telefoni, i computer portatili e tutti gli altri dispositivi sequestrati tre settimane fa all'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, su disposizione della Procura di Brescia che l ... Scrive msn.com

Garlasco, il Riesame: «A Venditti non andavano sequestrati pc e telefoni». Cataliotti nuovo avvocato di Sempio al posto di Lovati - Punto a favore della difesa dell'ex procuratore aggiunto di Pavia sul caso della presunta corruzione per scagionare Sempio, ma si attende il secondo pronunciamento per la riconsegna dei dispositivi. Secondo msn.com

Garlasco, il tribunale dà ragione a Mario Venditti: restituiti telefoni e pc all’ex procuratore di Pavia dopo i sequestri e le perquisizioni in casa - Secondo gli inquirenti avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 nel corso delle indagini sul delitto di Chiara Poggi ... Come scrive msn.com