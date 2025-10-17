Caso Garlasco il vero spot anti -pm È la prova di come lavorano

A leggere i giornali di queste settimane sul «caso Garlasco» o a guardare i talk show (da Vespa a Giletti, a Corona) che l’hanno trasformato in una serie «crime», tira una brutta aria per il partito anti-riforma della giustizia. Siamo al romanzo giallo, al thriller all’ultimo respiro che tira in ballo direttamente esponenti della magistratura, una storia che entra nelle menti e fa paura. Seduto su una poltrona del Transatlantico il ministro Luca Ciriani azzarda un collegamento politico tra il «caso Garlasco» e il referendum sulla riforma della giustizia che diventerà legge a fine mese dopo l’ultimo passaggio in Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Garlasco, il vero spot anti -pm. "È la prova di come lavorano..."

