Caso Garlasco il Riesame restituisce cellulare e computer all’ex magistrato Mario Venditti
Brescia, 17 ottobre 2025 - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro di cellulare, tre vecchi computer e due hard disk, disposto lo scorso 26 settembre nei confronti dell' ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accogliendo così il ricorso presentato dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex magistrato pavese. Resta invece il vincolo probatorio per due agende. I genitori di Andrea Sempio, il fiume di soldi agli avvocati e i prestiti dai parenti: “Spesi almeno 55mila euro” L'ex magistrato è indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito l'archiviazione nel 2017 di Andea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
