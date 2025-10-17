Caso Garlasco il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro all’ex procuratore Venditti

(Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso, presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con cui chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 settembre. L’ex magistrato è indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito l’archiviazione nel 2017 di Andea . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro all’ex procuratore Venditti

