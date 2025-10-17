Caso Garlasco il Riesame accoglie il ricorso | restituiti i dispositivi all’ex pm Venditti

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, disponendo l’ annullamento del sequestro effettuato lo scorso 26 settembre nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa, l’ex magistrato avrebbe ricevuto denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio, indagato a Pavia nel 2017 per l’ omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco. Il sequestro, disposto dalla Procura di Pavia e poi trasmesso a Brescia per competenza, riguardava un telefono cellulare, tre vecchi computer e due hard disk appartenenti a Venditti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

