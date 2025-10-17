Caso Garlasco il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti | difese Vanna Marchi e Davide Vannoni

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia), 17 ottobre 2025 – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte sul caso Garlasco. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a quello a Davide Vannoni, fondatore del cosiddetto metodo Stamina; da quello per gli appalti in Comune a Reggio Emilia al processo per l'omicidio di Saman Abbas. Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Vanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

caso garlasco il nuovo avvocato di andrea sempio 232 liborio cataliotti difese vanna marchi e davide vannoni

© Ilgiorno.it - Caso Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi e Davide Vannoni

Scopri altri approfondimenti

caso garlasco nuovo avvocatoCaso Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi e Davide Vannoni - Garlasco (Pavia), 17 ottobre 2025 – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Come scrive ilgiorno.it

caso garlasco nuovo avvocatoGarlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio. Ha difeso Wanna Marchi - Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Andrea Sempio. Segnala msn.com

caso garlasco nuovo avvocatoGarlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio: ha difeso Vanna Marchi e Davide Lacerenza - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Nuovo Avvocato