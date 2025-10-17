Caso Garlasco il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti | difese Vanna Marchi e Davide Vannoni

Garlasco (Pavia), 17 ottobre 2025 – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte sul caso Garlasco. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a quello a Davide Vannoni, fondatore del cosiddetto metodo Stamina; da quello per gli appalti in Comune a Reggio Emilia al processo per l'omicidio di Saman Abbas. Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Vanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi e Davide Vannoni

Scopri altri approfondimenti

mattino intenso a Canale 5: il padre di Andrea Sempio torna sul caso Garlasco a Mattino 5, chiarendo ogni accusa e respingendo i sospetti di corruzione ? - facebook.com Vai su Facebook

Parla Lovati: «Cacciato dal caso Garlasco, ma non finirò ai giardinetti. Con Corona ho dei progetti» - X Vai su X

Caso Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi e Davide Vannoni - Garlasco (Pavia), 17 ottobre 2025 – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Come scrive ilgiorno.it

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio. Ha difeso Wanna Marchi - Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Andrea Sempio. Segnala msn.com

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio: ha difeso Vanna Marchi e Davide Lacerenza - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli ... Lo riporta msn.com