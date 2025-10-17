Caso Garlasco annullato il sequestro a carico dell' ex pm Mario Venditti

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex pm di Pavia, Mario Venditti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Domenico Aiello, difensore di Venditti, nel quale veniva chiesto di annullare l'ordinanza di sequestro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

caso garlasco annullato sequestroGarlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione ... Scrive fanpage.it

Caso Garlasco, annullato il sequestro a carico dell'ex pm Mario Venditti - Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato ... Secondo milanotoday.it

caso garlasco annullato sequestroGarlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Annullato Sequestro