Caso Garlasco annullato il sequestro a carico dell' ex pm Mario Venditti
Annullato il decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex pm di Pavia, Mario Venditti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Domenico Aiello, difensore di Venditti, nel quale veniva chiesto di annullare l'ordinanza di sequestro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
mattino intenso a Canale 5: il padre di Andrea Sempio torna sul caso Garlasco a Mattino 5, chiarendo ogni accusa e respingendo i sospetti di corruzione ? - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, annullato sequestro a Mario Venditti: restituito il cellulare all’ex pm indagato per corruzione - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro del cellulare e dei pc nei confronti di Mario Venditti, l'ex pm di Pavia accusato di corruzione ... Scrive fanpage.it
Caso Garlasco, annullato il sequestro a carico dell'ex pm Mario Venditti - Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato ... Secondo milanotoday.it
Garlasco, il Riesame di Brescia annulla il decreto di sequestro a ex pm Venditti - Il Tribunale ha annullato il provvedimento eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti ... tg24.sky.it scrive